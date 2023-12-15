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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ve Gözde Kansu el ele görüntülenmişti! "Bir anlık bir şey" yanıtı olay oldu

15.12.2023 07:10 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını'nda oynayan Emre Altuğ ve Gözde Kansu sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ ve Gözde Kansu son olarak el ele görüntülendi. Altuğ'un o haline dair yorumu sosyal medyayı salladı.

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu yakın arkadaş olduklarını söylemişti

Son olarak Emre Altuğ ve Gözde Kansu ödül töreninde samimi bir halde görüntülendi. İki ünlü oyuncu törene el ele gelince sosyal medyada gündem oldu.

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"DÜŞMEMESİ İÇİN..."

Ancak yine de ikili sevgili olmadıklarını iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Emre Altuğ, Gözde Kansu'yla el ele görüntüleri sorulunca şu ifadeyi kullandı:

Törene el ele gelince olay oldular Törene el ele gelince olay oldular

"Bir anlık bir şey. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım düşmemesi için destek oldum sadece."

Altuğ'un bu açıklamaları ise sosyal medyanın diline düştü.

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