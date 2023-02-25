Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ı son haliyle şaşırttı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Dönemin efsane yapımlarından olan Kurtlar Vadisi milyonlarca hayran kitlesine sahip. Dizinin sevilen karakterlerinden Güllü'ye hayat veren Erhan Ufak'ı ise görenler şoke oluyor.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygur, Kenan Çoban ve Erhan Ufak gibi birçok başarılı ismin yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi, hala popülerliğini koruyor. Dizide Güllü karakteri ile izlediğimiz Erhan Ufak uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşmüş.

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Güllü Erhan şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul oluyor.

Elazığ doğumlu Erhan Ufak, 5 Mayıs 1978 tarihinde dünyaya geldi.

Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda da rol aldı.

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

