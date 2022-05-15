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'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte son hali

15.05.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak Türkiye'de tanınan Erhan Ufak Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son günlerde ikinci şubesini Bakü'da açmanın heyecanını yaşayan Güllü Erhan'ın müde küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali...

'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte son hali

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak tanınan Erhan Ufak dizi sonrası başka teklifleri kabul etmedi ve bir ayağını Azerbaycan'a attı. İstanbul'da da gayrimenkul şirketi olan oyuncu "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı" açıklamasıyla dikkat çekti.

Mutlu bir evliliği olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

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Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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Erhan Ufak'ın son haline "Abi yakıyorsun", "Eski Güllü de iyiydi" yorumları yapıldı.
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'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türkiye'den gitti! Bakın artık ne yapıyor'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türkiye'den gitti! Bakın artık ne yapıyor


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Erhan Ufak
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