Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu yaptığı açıklama sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz nereli ve kaç yaşında? Yeni işi ne? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştorma yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi olan ünlü oyuncunun tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Şaşmaz'ın asıl mesleği turizmciliktir ve eğitimini Kanada'da almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 yıl yaşayan Necati Şaşmaz 11 Eylül olayları sonrası yaşamını Türkiye'de sürdürme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açan Şaşmaz, Osman Sınav'la bir iş görüşmesi için bir araya gelince, Kurtlar Vadisi dizisi teklif edildi.

2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterini canlandırdı.

ABD'de kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı vardır.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir.

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı, 17 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak boşanmıştır.

NECATİ ŞAŞMAZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Elazığlıdır. Ünlü isim çok sayıda projede yer almıştır fakat ününü ilk projesi Kurtlar Vadisi'ne borçludur.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN YENİ İŞİ NE?

Türkiye'de bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz, bestekarlık yapacak. Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorusu üzerne "Eğer beğenirse şarkılarımı Muazzez Ersoy'un okumasını istiyorum" dedi.

Müzikle ilgilendiğini belirten Şaşmaz, 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.

NECATİ ŞAŞMAZ FİLMLERİ NELERDİR?

Necati Şaşmaz'ın oynadığı dizi ve filmler:

2012 - Kurt Kanunu (dizi)

2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)

2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)

2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)

2004 - Ekmek Teknesi (dizi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)

