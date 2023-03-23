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Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı son haliyle olay oldu! 'Yıllar onu teğet geçmiş'

23.03.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Ştandart Kazım" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Kazım Çarman son haliyle adından söz ettirdi. Çarman'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı son haliyle olay oldu! 'Yıllar onu teğet geçmiş'

Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan ve 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde "Ştandart Kazım" karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Kazım Çarman'ın son halini görenler şoke oluyor.

Şimdilerde 50 yaşında olan Kazım Çarman, adeta yıllara meydan okuyor. Daha önce Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından doğduğu şehir olan Kahramanmaraş için seferber oldu.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla takdir toplayan Çarman'ın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ını yıllar adeta teğet geçmiş...

Kazım Çarman'ın son haline sosyal medyada 'Ştandart bir hayat', 'Hiç değişmemiş', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Kazım Çarman, 10 Şubat 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye gelip, ilk ve orta eğitimini İsviçre'de tamamladı.

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Orta eğitiminin hemen ardından güvenlik eğitimi veren okullara devam eden Kazım Çarman diğer yandan shaolin kung - fu jet kun do, karate ve kick boks sporları ile uğraşıp, katıldığı turnavalarda önemli dereceler elde etmiştir.

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1995 ile 1998 yılları arasında özel V.İ.P güvenlik eğitimi veren Scoti School'da eğitim alan Kazım Çarman, sonraki yıllarda NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, önemli devlet başkanları başta olmak üzere politikacılar ve sanatçılara yakın koruma hizmetleri verdi.

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Kazım Çarman'ın oyunculuk hayatı 2006 yılında çekilen ve Zürih Film Festivali'nde en iyi kısa film seçilen "Der Sieger" adlı kısa film ile başladı.

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2007 yılında "Kazım" karakteriyle girdiği "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide 2010 yılına kadar görev alan Kazım Çarman, aynı proje içinde yaklaşık 3 yıl boyunca oyunculuk eğitimi de almıştır.

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Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizinin dövüş koreografileri başta olmak üzere birçok önemli sahnenin çekim ve kurgusunu düzenleyen Çarman, kısa sürede büyük başarı yakalamıştır.

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