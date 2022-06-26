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Osman Wöber'in Kurtlar Vadisi'ndeki o sahnesi çok konuşulmuştu! Koronavirüsü yıllar önce öngörmüş...

26.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Osman Wöber'in dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman başarılı oyuncunun vefat haberinin ardından akıllara 'Maske' sahnesi geldi. 2003 yılında Çin'den gelecek olan koronavirüsü tahmin ettiği anlarla akıllara gelen Osman Wöber'in unutulmaz sahnesi olay olmuştu.

Osman Wöber'in Kurtlar Vadisi'ndeki o sahnesi çok konuşulmuştu! Koronavirüsü yıllar önce öngörmüş...

Ünlü oyuncu Osman Wöber, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oyuncu Zafer Algöz tarafından duyurulan acı haberin ardından Osman Wöber'in 'Maske işinde çok para var!' sahnesi akıllara geldi. Yıllar önce 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde bu sahneyle akıllara kazınan Osman Wöber'in ticari zekası olay yaratmıştı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Osman Wöber'in ölüm haberini, ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber, ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

osman

KORONAVİRÜSÜ YILLAR EVVEL TAHMİN ETMİŞ

2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle herkesin hafızalarına kazınan Osman Wöber'in 'Maske' sahnesi yeniden akıllara geldi. Osman Wöber'in o dönem Çin'den gelecek olan mikrop ile ilgili muhteşem bir öngörüye sahip olduğu sahne adeta olay yarattı.

tuncay kantarcı

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterinin söylediği, "Bu maske işinde çok para var. Hiç bir şey olmazsa sars mikropu Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar." sözü yeniden dikkat çekti.

tuncayy

O sahnede arkadaşı Erdal'ın "Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?" sözü sonrası çılgına dönen Tuncay Kantarcı, "Oğlum salak mısın mikrobu mu getireceksin" sözüyle yıllar önceden koronavirüsü tahmin ettiği anlarla damga vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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