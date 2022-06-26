Osman Wöber'in Kurtlar Vadisi'ndeki o sahnesi çok konuşulmuştu! Koronavirüsü yıllar önce öngörmüş...

Ünlü oyuncu Osman Wöber, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yummuştu. Ünlü oyuncu Zafer Algöz tarafından duyurulan acı haberin ardından Osman Wöber'in 'Maske işinde çok para var!' sahnesi akıllara geldi. Yıllar önce 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde bu sahneyle akıllara kazınan Osman Wöber'in ticari zekası olay yaratmıştı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Osman Wöber'in ölüm haberini, ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber, ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

KORONAVİRÜSÜ YILLAR EVVEL TAHMİN ETMİŞ

2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle herkesin hafızalarına kazınan Osman Wöber'in 'Maske' sahnesi yeniden akıllara geldi. Osman Wöber'in o dönem Çin'den gelecek olan mikrop ile ilgili muhteşem bir öngörüye sahip olduğu sahne adeta olay yarattı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterinin söylediği, "Bu maske işinde çok para var. Hiç bir şey olmazsa sars mikropu Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar." sözü yeniden dikkat çekti.

O sahnede arkadaşı Erdal'ın "Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?" sözü sonrası çılgına dönen Tuncay Kantarcı, "Oğlum salak mısın mikrobu mu getireceksin" sözüyle yıllar önceden koronavirüsü tahmin ettiği anlarla damga vurmuştu.

