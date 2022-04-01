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Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

01.04.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan ile ilgili açıklama yapıldı. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerin ardından Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi. Dizide Mete Aymar karakterine hayat veren ünlü oyuncuya ilişkin açıklama yapıldı. Kurtlar Vadisi oyuncusu İbrahim Gündoğan kimdir? İbrahim Gündoğan ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İbrahim Gündoğan, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Lisesi’ni bitirdi.

İbrahim Gündoğan, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Mete Aymar karakteri ile bilinse de, çok sayıda yapımda oynamış başarılı bir oyuncudur.

1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu

İBRAHİM GÜNDOĞAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile bilinen usta oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ünlü oyuncu 63 yaşında kal krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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