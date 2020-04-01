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Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde 'Ordinaryüs' karakterine hayat veren usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüse yenik düştü. 69 yaşındaki Kaya'nın virüsü öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kaptığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye’de de görülürken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasından da kötü haberler gelmeye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı ‘Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu.

OĞLU AÇIKLADI: KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.

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TURHAN KAYA KİMDİR?

Turhan Kaya 1951 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde eğitim gördü. 2011 senesinde bir dönem İngiltere York st John Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almış ardından İtalya’da Creative chaos’da performans eğitimini tamamladı.

Turhan Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Ayhan Hanım ve Üç Kuruş isimli filmlerde de çeşitli karakterleri canlandırdı.

2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterine hayat vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
turhn kaya, kurtlar vadisi, koronavirüs, vefat,

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