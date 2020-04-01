Kurtlar Vadisi oyuncusu Turhan Kaya koronaya yenildi! Virüsü hastanede mi kaptı?

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye’de de görülürken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sanat dünyasından da kötü haberler gelmeye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı ‘Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu.

OĞLU AÇIKLADI: KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.