YEMEK

Kuru baklagillerin faydaları nelerdir? Sağlık için sofradan eksik etmeyin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk dijital bilimsel bilgi platformu Bilim Bunu Konuşuyor ile en güncel bilgileri kamuoyuna aktaran Sabri Ülker Vakfı, kuru baklagillerin sağlığa olumlu etkilerine dikkat çekerek yeterli ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazı kuru baklagillerin haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Vitamin ve mineral deposu kuru baklagillerin faydalarını sizler için hazırladık, buyursunlar.

Kuru baklagillerin faydaları nelerdir? Sağlık için sofradan eksik etmeyin!

Özellikle Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan fasulye, mercimek, nohut, barbunya vb. kuru baklagiller karbonhidrat içeriğiyle günlük enerji alımına, bitkisel protein içeriğiyle günlük protein alımına, posa/lif içeriğiyle günlük posa alımına önemli ölçüde destek olurken, E, K, B grubu vitaminlerin, demir, çinko ve folat minerallerininde önemli kaynağıdır.

SAĞLIK DEPOSU KURU BAKLAGİLLER

iStock-637856490

Kuru baklagiller yeterli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak haftada en az 2 kez tüketildiğinde, vücut ağırlığını kontrol etmeye, uzun vadede sindirim sistemi hastalıkları, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Peki, bu sağlık etkilerini baklagillerin hangi özelliklerinden kaynaklanır? Baklagil tüketimi, günlük posa alımınızı destekleyerek, tokluk hissini artırmaya, iştahı ve porsiyonu kontrol etmeye yardımcı olabilir. Kompleks karbonhidrat ve yüksek posa ve içeriğiyle kan şekerinin istenen düzeyde tutulmasına destek olarak, böylece şeker hastalığı riskini azaltabilir.

KURU BAKLAGİLLER NASIL PİŞİRİLMELİ?

iStock-621692094

Kuru baklagil tüketen pek çok kişi gaz veya şişkinlik problemi yaşayabiliyor. Oysa birkaç püf noktasıyla bu sorunu önlemek mümkün. Kuru baklagilleri, 4-8 saat kadar suda beklettikten sonra pişirmek, hem pişirme süresini kısaltıyor hem de gaz oluşumunu önlüyor. Suda bekletme yani ıslatma, baklagillerde bulunan, demir ve çinko gibi minerallerin emilimini de azaltabilen tanin ve fitat gibi bileşiklerin miktarını da azaltıyor.

Kuru baklagillerin oluşturdukları gazı önlemek ve sindirimi kolaylaştırmak için yemeklere kekik, kişniş veya kimyon ekleyebilirsiniz.

KURU BAKLAGİLLERİN FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterol ile doymuş yağ içermemeleri ve çözünebilir diyet lifi içerikleri sayesinde kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden olan kötü kolesterolün (LDL) düşürülmesine yardımcı oluyor.

Posadan zengin olan kuru baklagillerin tüketilmeleri kalın bağırsak florasını olumlu yönde değiştiriyor. Böylece bağırsaklar içinde zararlı bakteriler çoğalmıyor, bunun sonucunda da rektum kanseri riski düşüyor.

İyi bir B vitamini kaynağı olan kuru baklagiller içerdikleri B12’nin yanı sıra tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit sayesinde sinir sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Bunun sonucunda zihinsel performans, öğrenme ile hafıza gücü ve konsantrasyon artışı oluyor. Kuru baklagiller aynı zamanda ağrıya karşı duyarlılık ve uyku düzeni üzerinde de etkili oluyor.


Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Bir parmak çörek de sen koy dediler ve...Bir parmak çörek de sen koy dediler ve...
Kışın yediğinizde öyle bir etkisi var ki...Kışın yediğinizde öyle bir etkisi var ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuru baklagillerin faydaları nelerdir kuru baklagiller nelerdir kuru baklagillerin yararları

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Saç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay oldu

Saç ektirdi, estetik yaptırdı! Yeni imajı olay oldu

Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...

Etkisi kanıtlandı! 3 kez balla karıştırıp yediğinizde...

Her yemeğin yanında bir avuç yerseniz...

Her yemeğin yanında bir avuç yerseniz...

Duvara bantladı 'birer sanat eseri' dedi!

Duvara bantladı 'birer sanat eseri' dedi!

Diyarbakır'dan İzmir'e şifa veren lezzetler

Diyarbakır'dan İzmir'e şifa veren lezzetler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zehirli mantar nasıl anlaşılır? Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Eflani hindisi kolesterole iyi geliyor

Sadece o gün yeniyor ama öyle faydası var ki...

Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet yapanlar risk altında

Zeka geriliğine neden olabilir! Sakın...

Prof. Dr. Canan Karatay: Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil

Karatay'dan kritik uyarı: Hiçbiri hakiki değil!

Parmak çörek Yozgat'ta askıya çıktı

Bir parmak çörek de sen koy dediler ve...

Enerji artıran besinler nelerdir? Kış günlerinde enerji artıran ve tokluk veren besinler

Kışın yediğinizde öyle bir etkisi var ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.