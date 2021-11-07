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Kuru eriğin ağız sulandıran lezzeti! Yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi

07.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crumble, kısa zamanda ekstra lezzet isteyenler için yaratılmış bir tatlı. İkinci Dünya Savaşı'nın kıtlık zamanlarında yağdan ve şekerden tasarruf etmek için ortaya çıkan bu tarif, günümüzde de lezzetiyle masaları şenlendiriyor. İşte herkesin sevdiği, kuru meyvelerle yapabileceği ve yemelere doyum olmayan erikli elmalı crumble tarifi....

Kuru eriğin ağız sulandıran lezzeti! Yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi

Ana vatanı İngiltere olan bu tarif, turtaya göre oldukça ekonomik bir alternatif sunuyor. İlk zamanlarda kıtır elma olarak ortaya çıkan bu tarif zamanla değişerek crumble haline ulaşmış. Elma, şeftali, erik ve böğürtlen gibi birçok meyveyle yapılabilen crumble, meyvelerin karışımıyla da sunulabiliyor. Üzerinde kullanılan malzemelerle tatlı bir kıtırlık yaratan tatlı, hem sadeliği hem de lezzetiyle birçok kişinin tarif defterinde ilk sırada yer alıyor. Sevdiğiniz meyvelerle taçlandırabileceğiniz, yulaf, kuruyemiş ve şekerle harmanlanarak malzemeden tasarruf edebileceğiniz ve dondurmayla servis ederek herkesi mest edeceğiniz bir tarif. İşte yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi...

KURU ERİKLİ ELMALI CRUMBLE TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 adet kuru erik

  • 3 adet elma (yaklaşık 500 gram)

  • 50 gram pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı toz tarçın

  • 1 limonun ince rendelenmiş kabuğu

  • 5 yemek kaşığı su

KIRINTI İÇİN

  • 175 gram un

  • 125 gram tereyağı (soğutulmuş ve küpler halinde kesilmiş)

  • 50 gram yulaf

  • 75 gram esmer şeker (Varsa demerara şekeri kullanılabilir)

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle fırınınızı 200 dereceye ısıtın.

  • Erikleri ikiye bölün. Kabaca doğradıktan sonra geniş bir tavaya alın.

  • Elmaları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Onları da kabaca doğrayın.

  • Bir tencerenin içine şeker, tarçın, rendelediğiniz limon kabuğu ve 5 yemek kaşığı suyla birlikte elmaları ekleyin.

  • Tencerenin kapağını kapatın ve elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

  • Meyveleri fırına girebilecek sığ bir borcama ya da tepsiye alın.

  • Üzerindeki kırıntıyı hazırlamak için bir kaseye un koyun.

  • Unun üzerine tereyağınızı ekleyin ve tereyağları parçalanıp incelene kadar elinizle ovun.

  • Yulafı ve esmer şekeri de karıştırın.

  • Hazırladığınız kırıntıyı tepsiye aldığınız meyvelerin üzerine dağıtın.

  • Tepsinizi önceden ısıtmış olduğunuz fırına alın.

  • Yaklaşık 25-30 dakika boyunca kırıntılar altın rengine dönene kadar pişirin.
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