Kuru eriğin ağız sulandıran lezzeti! Yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi

Ana vatanı İngiltere olan bu tarif, turtaya göre oldukça ekonomik bir alternatif sunuyor. İlk zamanlarda kıtır elma olarak ortaya çıkan bu tarif zamanla değişerek crumble haline ulaşmış. Elma, şeftali, erik ve böğürtlen gibi birçok meyveyle yapılabilen crumble, meyvelerin karışımıyla da sunulabiliyor. Üzerinde kullanılan malzemelerle tatlı bir kıtırlık yaratan tatlı, hem sadeliği hem de lezzetiyle birçok kişinin tarif defterinde ilk sırada yer alıyor. Sevdiğiniz meyvelerle taçlandırabileceğiniz, yulaf, kuruyemiş ve şekerle harmanlanarak malzemeden tasarruf edebileceğiniz ve dondurmayla servis ederek herkesi mest edeceğiniz bir tarif. İşte yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi...

KURU ERİKLİ ELMALI CRUMBLE TARİFİ

MALZEMELER

6 adet kuru erik

3 adet elma (yaklaşık 500 gram)

50 gram pudra şekeri

1 çay kaşığı toz tarçın

1 limonun ince rendelenmiş kabuğu

5 yemek kaşığı su

KIRINTI İÇİN

175 gram un

125 gram tereyağı (soğutulmuş ve küpler halinde kesilmiş)

50 gram yulaf

75 gram esmer şeker (Varsa demerara şekeri kullanılabilir)

HAZIRLANIŞI