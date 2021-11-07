Kuru eriğin ağız sulandıran lezzeti! Yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi

Ana vatanı İngiltere olan bu tarif, turtaya göre oldukça ekonomik bir alternatif sunuyor. İlk zamanlarda kıtır elma olarak ortaya çıkan bu tarif zamanla değişerek crumble haline ulaşmış. Elma, şeftali, erik ve böğürtlen gibi birçok meyveyle yapılabilen crumble, meyvelerin karışımıyla da sunulabiliyor. Üzerinde kullanılan malzemelerle tatlı bir kıtırlık yaratan tatlı, hem sadeliği hem de lezzetiyle birçok kişinin tarif defterinde ilk sırada yer alıyor. Sevdiğiniz meyvelerle taçlandırabileceğiniz, yulaf, kuruyemiş ve şekerle harmanlanarak malzemeden tasarruf edebileceğiniz ve dondurmayla servis ederek herkesi mest edeceğiniz bir tarif. İşte yemeye doyamayacağınız kuru erikli elmalı crumble tarifi...
MALZEMELER
6 adet kuru erik
3 adet elma (yaklaşık 500 gram)
50 gram pudra şekeri
1 çay kaşığı toz tarçın
1 limonun ince rendelenmiş kabuğu
KIRINTI İÇİN
175 gram un
125 gram tereyağı (soğutulmuş ve küpler halinde kesilmiş)
50 gram yulaf
HAZIRLANIŞI
Öncelikle fırınınızı 200 dereceye ısıtın.
Erikleri ikiye bölün. Kabaca doğradıktan sonra geniş bir tavaya alın.
Elmaları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Onları da kabaca doğrayın.
Bir tencerenin içine şeker, tarçın, rendelediğiniz limon kabuğu ve 5 yemek kaşığı suyla birlikte elmaları ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.
Meyveleri fırına girebilecek sığ bir borcama ya da tepsiye alın.
Üzerindeki kırıntıyı hazırlamak için bir kaseye un koyun.
Unun üzerine tereyağınızı ekleyin ve tereyağları parçalanıp incelene kadar elinizle ovun.
Yulafı ve esmer şekeri de karıştırın.
Hazırladığınız kırıntıyı tepsiye aldığınız meyvelerin üzerine dağıtın.
Tepsinizi önceden ısıtmış olduğunuz fırına alın.
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