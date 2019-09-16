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Kuru incirli kek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Tatlı krizi yaşıyorsanız incirli kek imdadınıza koşacak. İncirin şerbeti kek hamuruyla birleşince ortaya muazzam bir tarif çıktı. Yanında demli bir çay olunca da tadından yenmiyor.

Kuru incirli kek tarifi

Her bir dilimde mutluluk vadeden incirli keki siz de denemek ister misiniz? Tadına bakan şimdiye kadarki tüm kek tariflerini bir kenara bırakıyor. İşte lezzetiyle favoriniz olmaya aday incirli kekin detayları...

MALZEMELER
Bir su bardağı tam yağlı süt
2 adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
2 fincan toz şeker
Bir su bardağı doğranmış kuru incir
2 su bardağı un
Bir çay bardağı toz şeker (harç için)
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Bir yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI
Yumurtaları, 2 fincan toz şekeri ve sütü derin bir kasede mikser yardımıyla çırpın. Sonrasında sıvı yağı, kabartma tozu ve unu da ilave ederek kek hamurunu hazırlayın.
Doğradığınız kuru incirleri tereyağında kısa bir süre kavurun. Üzerine vanilyayı da ekleyin.
Karışımı kek hamuruyla birleştirin. Keki kalıba koyun ve 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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