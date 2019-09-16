Kuru incirli kek tarifi

Her bir dilimde mutluluk vadeden incirli keki siz de denemek ister misiniz? Tadına bakan şimdiye kadarki tüm kek tariflerini bir kenara bırakıyor. İşte lezzetiyle favoriniz olmaya aday incirli kekin detayları...

MALZEMELER

Bir su bardağı tam yağlı süt

2 adet yumurta

Bir çay bardağı sıvı yağ

2 fincan toz şeker

Bir su bardağı doğranmış kuru incir

2 su bardağı un

Bir çay bardağı toz şeker (harç için)

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Bir yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları, 2 fincan toz şekeri ve sütü derin bir kasede mikser yardımıyla çırpın. Sonrasında sıvı yağı, kabartma tozu ve unu da ilave ederek kek hamurunu hazırlayın.

Doğradığınız kuru incirleri tereyağında kısa bir süre kavurun. Üzerine vanilyayı da ekleyin.

Karışımı kek hamuruyla birleştirin. Keki kalıba koyun ve 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Afiyet olsun...

