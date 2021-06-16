Kuru meyvelerin zararları var mı? Kuru meyveleri nasıl tüketmeliyiz

Kuru meyveler göründükleri kadar masum değildir. Kan şekerini hızlı yükseltip ve düşürücü etkilere sahiptirler. Mümkün olduğunca akşam saatlerine bırakılmamalıdır. Kuru meyveleri ikindi saatlerinde tüketmek artan şeker ihtiyacını karşılayacaktır. 4-5 erik kurusu, 4-5 kayısı kurusu, 1 orta boy portakala eş değerdedir. Dolayısıyla yarardan çok zarardan karşılaşılacaktır. Tüketim miktarı ve tüketim saatine dikkat etmeliyiz. İşte detaylar....

VİTAMİN DEPOSU AMA...

Kurutma yöntemleriyle çıkan su içeriğinin neredeyse tamamına sahip olan kurutulmuş meyveler, uygulanan işlem sırasında kurur, küçülür ve enerjilerini içinde tutmaya devam eder. Taze meyveden daha uzun süre korunması nedeniyle soğutmaya gerek kalmadan kullanışlı bir atıştırmalık görevi üstlenen kuru meyveler çok besleyici, bol lif, vitamin, mineral barındıran besinlerdir. Bu da kan akışını düzenlemeye, sindirim sağlığını güçlendirmeye ve birçok hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

ŞEKER VE KALORİ MİKTARLARINA DİKKAT!

Ancak unutulmamalıdır ki kurutulmuş meyvelerin doğal şeker ve kalori değerleri daha yüksektir. Kurutulmuş meyvelerden su çıkarıldığı için bu glikoz ve fruktoz da dahil olmak üzere kalori miktarını fazlaca etkiler.