Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır? Kuru patlıcan dolması malzemeleri neler?

Sevilerek tüketilen kuru patlıcan dolmasının nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Kuru patlıcan dolmasını hazırlarken öncelikle patlıcanlar ipten çıkarılmalı ve suda nazikçe yıkanmalı, ardından 10-15 dakika suda bekletilmeli. İşte kuru patlıcan dolması tarifi!

KURU PATLICAN DOLMASI MALZEMELERi

Patlıcan kurusu

İç harcı için malzemeler:

Kuzu kaburga kıyma

Domates salÇa

Baldo pirinç

Acı biber salca

Sumak

Biber salça

Kırmızı toz biber

Kuru nane

Beyaz soğan

Maydanoz

Ayçiçek yağı

Tuz

Nar ekşisi

Karabiber

Sarımsak

Suyu için malzemeler:

Domates salca

Sumak

Tuz

Nane

Karabiber

Kırmızı toz biber

Özerine sosu için malzemeler ( son 5 dakikada)

Biber salça

Sumak

Ayçiçek yağı

Kuru nane

Sarımsak

Tuz

Limon

KURU PATLICAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuru patlıcanları ipten çıkarın ve nazikçe yıkayın. Ardından sirkeli suda 10- 15 dakika bekletin. Sirkeli suyu süzdükten sonra soğuk su koyduğunuz tencereyi ocağa alın ve patlıcanları o şekilde haşlamaya başlayın. Kaynar su kullanmayın. Haşlamayı 10 dakika sürdürün. Pirinçleri yıkayın ve su içinde bekletin. Soğanları küp halinde doğrayın. Bir kaba kıyma, 2 veya 3 yemek kaşığı nar ekşisi, doğranmış soğanları, 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, tuz, nane ve suyu süzülen pirinçleri ekleyin ve karıştırın. Süresi dolan patlıcanların suyunu süzün ve soğuk su ile şoklayın, soğuk su içinde bir süre bırakın.

Sosu hazırlamak için ocağa alınan sos tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber veya domates salçasını ekleyin ve kavurun. 2 su bardağı suyu ekleyin. 1 yemek kaşığı sumak ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyin ardından kaynamaya bırakın. Patlıcanların suyunu süzün ve içlerini doldurmaya başlayın. Tencereye dizerken bir patlıcanın ağız kısmına diğer patlıcanın dip kısmı denk gelecek şekilde dizin. Yani ağız kısımlarının kapalı olması sağlanacak. Tencereye dizilen patlıcanların üzerine tabak koyun ve kaynatılan sosu patlıcanların üzerinde yavaşça gezdirin. İlk 5 dakika altını orta ateşte sonraki 40 dakika kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun...



