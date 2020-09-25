Kuruluş Osman 2. sezondan Cüneyt Arkın'lı yeni fragman! "Bir devlet kuracağız, ilelebet payidar olacak! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı beğeni topladı. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği fragmanda Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıran Cüneyt Arkın'ın "Ertuğrul oğlu Osman öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak" sözleri dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı. Dizinin Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.



KURULUŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 2. sezonda çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

Dizinin yeni sezonunda ünlü oyuncular Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.



