Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'in kutlu mücadelesi: Bir devlet kuracağız! Kuruluş Osman 22. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 20 Mayıs Çarşamba akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok dizinin çekimleri iptal edilmişti. Ancak Riva'da korunaklı bölgede seti bulunan ve dış dünyayla izalosyonu kesen Kuruluş Osman ekibi, yoğun tedbirler altında çekimlerini sürdürüyor.

OSMAN BEY DEVLET KURMAK İÇİN MÜCADELEYE BAŞLIYOR

Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Osman Bey'in "Gün gelir ebabil gibi ağzımızda taşla mamutlara meydan okuruz. Ötelerden gaza için geldik. O vakit tek arzusu gaza olan, şehadet olan, adalet olan bir beylik kuracağız. Biz devlet kuracağız" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?