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Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'in kutlu mücadelesi: Bir devlet kuracağız! Kuruluş Osman 22. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 22. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alan Osman Bey, devlet kurmak için mücadelesine başladı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 23. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman Bey'in alpleriyle birlikte Osmanlı Devleti'ni kurmak için yemin etmesi damga vuracak. İşte Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 20 Mayıs Çarşamba akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok dizinin çekimleri iptal edilmişti. Ancak Riva'da korunaklı bölgede seti bulunan ve dış dünyayla izalosyonu kesen Kuruluş Osman ekibi, yoğun tedbirler altında çekimlerini sürdürüyor.

OSMAN BEY DEVLET KURMAK İÇİN MÜCADELEYE BAŞLIYOR

Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Osman Bey'in "Gün gelir ebabil gibi ağzımızda taşla mamutlara meydan okuruz. Ötelerden gaza için geldik. O vakit tek arzusu gaza olan, şehadet olan, adalet olan bir beylik kuracağız. Biz devlet kuracağız" sözleri dikkat çekiyor.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor. Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?

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Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?
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