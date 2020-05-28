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Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alişar öldü mü? Saruhan Hünel diziden ayrıldı mı? Kuruluş Osman 23. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2020 02:13 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 23. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey ele geçirdiği Alişar'ı öldürdü. Alişar'ı canlandıran ünlü oyuncu Saruhan Hünel ise diziye veda etti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 24. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde devletin kuruluşu ilan etmek üzere olan Osman Bey ile Bala Hatun'un sahneleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba akşamı 23. son bölümüyle ekrana geldi.

OSMAN BEY ALİŞAR'I ÖLDÜRDÜ

Kuruluş Osman son bölümde ihanet içinde olan Alişar'ı yakalayan Osman Bey, iple bağlayarak obaya getirdi. Osman Bey Alişar'ı öldürmek üzereyken, Geyhatu'nun elçisi olan Noyan Sabutay obaya geldi. Noyan Sabutay, Alişar'ı bırakmalarını ve Osman Bey'i kendilerine teslim etmelerini istedi ve aksi halde Kayı ve diğer obaların kılıçtan geçirileceği tehdidinde bulundu. Ancak geri adım atmayan Gündüz Bey, "Biz bir ölür bin diriliriz. Lakin Osman Bey'i teslim etmeyiz" sözleriyle meydan okudu.

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Osman Bey ise "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözlerinin ardından Noyan Sabutay'ın gözleri önünde Alişar'ı öldürdü. Osman Bey'in "Fethettimiz bu topraklarda zulüm bitmiştir" sözleri de dikkat çekti. Alişar rolündeki Saruhan Hünel de Kuruluş Osman'a 23. bölümde veda etmiş oldu.

alişar

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bala Hatun’la evlenen ve Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey’i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey’i hedefine koydu.

kuruluş
Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak?
ALİŞAR
Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?

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