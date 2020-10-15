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Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak! Kuruluş Osman 29. son bölümde neler oldu?

15.10.2020 02:11 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 29. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 30. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "Hedefteki sadece ben değilim. Kayılar'ı kurdukları tuzağın içine çekmek isterler" sözleri dikkat çekiyor. Osman Bey ise kendisine kurulan bir tuzaktan kurtulmayı başarıyor. Ertuğrul Bey ise obanın alp başlığını kime verdiğini açıklıyor. İşte Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 7 Ekim Çarşamba akşamı 2. sezon ilk bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 29. son bölümünde, uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos'un Kayı Obası'na gelmesi ve Osman Bey'in akıbeti çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Kuruluş Osman'ın 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

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