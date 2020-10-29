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  4. Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Geyhatu'yu durdurabilmek için yola çıkıyor! Kuruluş Osman 31. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Geyhatu'yu durdurabilmek için yola çıkıyor! Kuruluş Osman 31. son bölümde neler oldu?

29.10.2020 02:41 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 31. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 32. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın "Ertuğrul'ın diğer oğlunun üstüne karabasan gibi çökeceğiz" sözleri dikkat çekiyor. Ertuğrul Bey'in emrine rağmen Geyhatu'yu durdurmak için yola çıkan Osman Bey ise "Babamın emrine rağmen gitmek zorundayım. Geri dönemezsem babam hakkını helal etsin" diyor. İşte Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı.

Kuruluş Osman dizisi 28 Ekim Çarşamba akşamı 31. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 4 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

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Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

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Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi?

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Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi?

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Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

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