Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı ölüyor mu? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

Kuruluş Osman dizisi 3 Şubat Çarşamba akşamı 44. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 10 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 45. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nikola'nın Dündar'a "Bizi otağa sen sokacaksın" sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Nikola, Targun'a "Sen de Söğüt'e gideceksin ve Bala'yı öldüreceksin" emrini veriyor.

KURULUŞ OSMAN'DA BAMSI ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölüm fragmanında Bamsı Beyrek'in sırtından bıçaklandığı sahne dikkat çekti. Ünlü oyuncu Nurettin Sönmez'in canlandırdığı Bamsı karakterinin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.

Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.