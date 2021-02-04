MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı ölüyor mu? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı ölüyor mu? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı?

04.02.2021 02:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 44. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Nikola, Dündar ve Targun'la yeni bir plan yapıyor. Diğer yandan ise fragman Bamsı'nın sırtından bıçaklandığı görülüyor. Peki Bamsı ölecek mi? Kuruluş Osman'da Bamsı'yı canlandıran Nurettin Sönmez diziden ayrılacak mı?

Kuruluş Osman dizisi 3 Şubat Çarşamba akşamı 44. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 10 Şubat Çarşamba ekrana gelecek olan 45. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nikola'nın Dündar'a "Bizi otağa sen sokacaksın" sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Nikola, Targun'a "Sen de Söğüt'e gideceksin ve Bala'yı öldüreceksin" emrini veriyor.

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252361811

KURULUŞ OSMAN'DA BAMSI ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölüm fragmanında Bamsı Beyrek'in sırtından bıçaklandığı sahne dikkat çekti. Ünlü oyuncu Nurettin Sönmez'in canlandırdığı Bamsı karakterinin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252362547

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252355269

Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252356527

Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252362167

GÖKTUĞ VE TARGUN İNTİKAM PEŞİNDE

Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak?

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252362391

Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne?

0x0-44-bolum-foto-galeri-1612252356946

Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Alev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyorAlev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyor
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Diğer Haberler

Son Yaz 6. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'le dertleşen Savcı Selim'in duygusal anları

Son Yaz 6. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Akgün'le dertleşen Savcı Selim'in duygusal anları

Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahur'un güzelliğinden etkilenen Maraşlı'dan ilginç aşk yorumu!

Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mahur'un güzelliğinden etkilenen Maraşlı'dan ilginç aşk yorumu!

Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Sibel'e ne oldu? Ramo intikam peşine düşüyor!

Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Sibel'e ne oldu? Ramo intikam peşine düşüyor!

Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Derin'i çıldırtıyor! Sadakatsiz sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'de Derin'den Ali'ye şok sözler! Sosyal medyayı salladı

Alev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyor

Alev Alev 13. bölümden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı! Cemre'nin şok kararı kızını yıkıyor

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Demir ve Ümit aşkı başlıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Demir ve Ümit aşkı başlıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı izle!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.