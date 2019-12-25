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Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak!

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2019 03:09 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey, Edebalı’nın izini sürüyor. Çarşamba akşamları reytinglerde zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey büyük bir tuzağın içine düşüyor. İşte Kuruluş Osman 6. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın 25 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider.

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Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?


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