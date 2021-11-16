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  4. Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir"

Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir"

16.11.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman 71. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Atv’nin çok izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanına ''Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir'' sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 71. Bölüm 2 fragmanıyla nefes kesti. Başrolünü Burak Özçivit’in paylaştığı dizinin yeni fragmanına ''Bize kaldırılan elleri kesmek adetimizdir'' sözleri damga vurdu.

KAYI OBASI’NA AĞIR DARBE

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

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OSMAN BEY VE TURGUT BEY KARŞI KARŞIYA

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

OSMAN BEY FAİLLERİ BULABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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