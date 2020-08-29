MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman'a Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

Kuruluş Osman'a Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'dan sonra son olarak Çukur'da yer alan Erkan Avcı dahil oldu. Peki Erkan Avcı kimdir?

Kuruluş Osman'a Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'dan sonra bomba bir isim daha dahil oldu.
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.

Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

Erkan Avcı son olarak Çukur dizisinde yer almıştı. Avcı'nın Kuruluş Osman'a dahil olmasından sonra hayatı merak edildi. Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı nereli?

erkan(1)

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi’ni bitiren başarılı oyuncu, Zenne filmindeki performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Son olarak Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırıyordu. Çukur dizisine girdiği andan itiraben olay olan ve bir sezon sonra diziye veda eden Erkan Avcı, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Yeni işini Mustafa Ceceli açıkladıYeni işini Mustafa Ceceli açıkladı
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi canlı yayına bağlandı!Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi canlı yayına bağlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Dalkılıç: Snoop Dogg’la olan projeyi reddettim
'Snoop Dogg’la olan projeyi reddettim'
Hande Ataizi o yoruma tepkisiz kalmadı! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Survivor Cemal Can Canseven'in yeni işini Mustafa Ceceli açıkladı
Yeni işini Mustafa Ceceli açıkladı
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!
Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!
Yunus Bülbül'den şoke eden iddia! 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Jennifer Lopez: Hayal kırıklığına uğradık ama pes etmedik
Sevgilisiyle kendisinin toplam serveti 700 milyon dolar! Bakın ne alıyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.