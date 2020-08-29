Kuruluş Osman'a Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'dan sonra bomba bir isim daha dahil oldu.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.

Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

Erkan Avcı son olarak Çukur dizisinde yer almıştı. Avcı'nın Kuruluş Osman'a dahil olmasından sonra hayatı merak edildi. Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı nereli?

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır’lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi’ni bitiren başarılı oyuncu, Zenne filmindeki performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Son olarak Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırıyordu. Çukur dizisine girdiği andan itiraben olay olan ve bir sezon sonra diziye veda eden Erkan Avcı, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

