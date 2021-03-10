Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun gerçek adı nedir? İşte Bala Hatun yaşadığı dönem

Çarşamba akşamı yayınlanan ve reytingleri zorlayan Kuruluş Osman dizisi seyircinin en çok araştırdığı yapımlar arasında geliyor. ATV'de yayınlanan dizide Burak Özçivit, Özge Törer, Tamer Yiğit ve Nurettin Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki Kuruluş Osman dizisinde Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun kimdir? Bala Hatun hangi dönem yaşamıştır?

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİMDİR? BALA HATUN GERÇEK ADI NEDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini Özge Törer canlandırmakta. Ne zaman doğduğu tam olarak bilinmeyen gerçek adı Rabia Bala Hatun olan Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi Osman Gazi’nin ikinci eşi, Şeyh Edebali’nin kızı ve Aladdin Paşa’nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 senesinde, Orhan Gazi’nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN HANGİ DÖNEM YAŞAMIŞTIR?

Osman Gazi 1289 senesine yakın bir zamanda Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak daha da güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun’un mezarı, babası Şeyh Edebali’nin Bilecik’te yer alan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 senesinde vefat etmiştir. Bala Hatun'un tam olarak ne zaman doğduğu ise bilinmemektedir.



