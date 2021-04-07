Kuruluş Osman’dan yeni başarı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bugüne kadar birçok ülkede yayın hakkı bulunan Kuruluş Osman dizisine bir yenisi daha eklendi. Türk izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, artık Libya’daki izleyicilerine de heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Libya’da Al Ahrar kanalında yayına başlayacak olan dizinin Libya’daki sevenleri ise yayın tarihini merakla bekliyor. Kuruluş Osman bu akşamki 53. Bölümü ile de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
ATV'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar yayın hakkı dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman; TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlara ulaşmayı başardı. Dizi, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına giriyor.
Kuruluş Osman, Libya'da Al Ahrar TV kanalında gösterilecek. Dizi, Ramazan ayında izleyicilerle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ATV ekranlarında da çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.
Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.
Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.
Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?
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