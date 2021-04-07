Kuruluş Osman’dan yeni başarı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bugüne kadar birçok ülkede yayın hakkı bulunan Kuruluş Osman dizisine bir yenisi daha eklendi. Türk izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, artık Libya’daki izleyicilerine de heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Libya’da Al Ahrar kanalında yayına başlayacak olan dizinin Libya’daki sevenleri ise yayın tarihini merakla bekliyor. Kuruluş Osman bu akşamki 53. Bölümü ile de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN LİBYA’DA

ATV'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar yayın hakkı dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman; TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlara ulaşmayı başardı. Dizi, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına giriyor.

Kuruluş Osman, Libya'da Al Ahrar TV kanalında gösterilecek. Dizi, Ramazan ayında izleyicilerle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ATV ekranlarında da çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.