MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman’dan yeni başarı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman’dan yeni başarı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

07.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi, birçok izleyici tarafından beğeni ile takip ediliyor. Kuruluş Osman dizisi başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Burak Çelik gibi isimler yer alıyor. Dizi en son Tunus’ta yayınlanmasının ardından şimdi de Libya’da izleyicilerin karşısına geçecek. Libya ile beraber, Kuruluş Osman dizisi tam 33 ülkede yayına girmiş olacak.

Kuruluş Osman’dan yeni başarı | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bugüne kadar birçok ülkede yayın hakkı bulunan Kuruluş Osman dizisine bir yenisi daha eklendi. Türk izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, artık Libya’daki izleyicilerine de heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Libya’da Al Ahrar kanalında yayına başlayacak olan dizinin Libya’daki sevenleri ise yayın tarihini merakla bekliyor. Kuruluş Osman bu akşamki 53. Bölümü ile de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN LİBYA’DA

ATV'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar yayın hakkı dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman; TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlara ulaşmayı başardı. Dizi, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına giriyor.

Kuruluş Osman, Libya'da Al Ahrar TV kanalında gösterilecek. Dizi, Ramazan ayında izleyicilerle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ATV ekranlarında da çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

f

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

ht

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Bir dizisi bitmeden diğeri başladı!Bir dizisi bitmeden diğeri başladı!
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.