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Kuruluş Osman dizisinde iki flaş ayrılık! Bahtiyar Engin ve Zeynep Tuğçe Bayat diziye veda etti!

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde iki flaş ayrılık! Bahtiyar Engin ve Zeynep Tuğçe Bayat diziye veda etti!

atv'nin çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 46. son bölümünde, iki flaş ayrılık birden yaşandı. Kuruluş Osman'da Çömlekçi İdris'i canlandıran Bahtiyar Engin ile Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat diziden ayrıldı.

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat son bölümde diziye veda etti.

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Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'a 34. bölümde dahil olmuştu.

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Dizide Çömlekçi İdris karakterine hayat veren Bahtiyar Engin de projeye veda eden bir diğer isim oldu.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola ile ittifakından istediğini alamayan ve Çömlekçi’nin ihanetinden haberdar olan Dündar Bey sırrının açığa çıkmaması için harekete geçerken, Savcı Bey ve beraberindekiler Gündüz Bey’in desteği ile Flatyos ve askerlerinden kurtulmayı başardı.

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Çömlekçi İdris, Osman Bey’in Tekfur Yorgo ile anlaştığı haberini Nikola’ya verince, Nikola, tekfurun cezasını kendi elleriyle verdi.

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Çömlekçi’nin Nikola ile buluştuğunu peşine taktığı Gencebey sayesinde öğrenen Osman Bey, Söğüt’te bulduğu Çömlekçi’yi köşeye sıkıştırdı. Çömlekçi hainlerin ismini veremeden atılan bir okla hayatını kaybetti.

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