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Kuruluş Osman dizisine 16 isim birden katıldı!

29.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranında yayınlanan dönem dizisi Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. 6 Ekim çarşamba günü yeni sezonu yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosuna 16 oyuncu katıldı.

Kuruluş Osman dizisine 16 isim birden katıldı!

Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu, 6 Ekim çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kuruluş Osman 3. sezonuna tam 16 yeni oyuncu katıldı. Dizinin proje tasarımcısı ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz günlerde iddialı bir açıklama yaparak yeni sezonda çok farklı bir Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri beklediğini dile getirdi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNA KATILANLAR

Kuruluş Osman yeni sezonda yoluna 16 yeni oyuncuyla devam edecek. Bu isimlerin arasında son olarak Maraşlı dizisinde boy gösteren Serhat Kılıç ve final yapan Akıncı dizisinde rol alan Yıldıray Şahinler yer alıyor.

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Rüzgar Aksoy da en son Arıza dizisinde yer almıştı. Beni Affet ile ünlenen Şeyma Korkmaz da yeni sezonda Kuruluş Osman ile uzun bir aradan sonra tekrar setlere dönüş yaptı.

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Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan 16 oyuncu şu isimlerden oluşuyor: Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç.

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Kuruluş Osman dizisi Serhat Kılıç
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