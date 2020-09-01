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Kuruluş Osman dizisine Seçkin Özdemir de katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2020 20:30 | Son Güncelleme

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan atv'nin Bozdağ Film / Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Osman dizisi, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisine Seçkin Özdemir de katıldı! İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncuları

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir’in de Kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam eden ve yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren “Kuruluş Osman” güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan’ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

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