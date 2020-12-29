Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

Kuruluş Osman’ kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak üç yeni oyuncu da duyuruldu.

ÜÇ YENİ OYUNCU DUYURULDU

40’ıncı bölümde; ünlü isimler Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin karşısına çıkacak.

Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen'in karakterleri şimdiden ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin merak konusu oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.



