MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

29.12.2020 20:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuruluş Osman dizisine üç yeni transfer! Hangi ünlü oyuncular kadroya katıldı?

ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ‘Kuruluş Osman’ın 30 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek 40’ıncı bölümünde kadroya katılan yeni oyuncular ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman’ kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak üç yeni oyuncu da duyuruldu.

resize-mertturak1-5a3L

ÜÇ YENİ OYUNCU DUYURULDU

40’ıncı bölümde; ünlü isimler Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin karşısına çıkacak.

resize-mertturak-CYyC

Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen'in karakterleri şimdiden ‘Kuruluş Osman’ seyircisinin merak konusu oldu.

resize-tekintemel-doqM

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

resize-yagizkan-dikmen-xCJp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık dahaYaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha
Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan açıklaması

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Korkutan yangın! Patlamaların ardından alev topuna döndü

Korkutan yangın! Patlamaların ardından alev topuna döndü

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi! İşte ilk görüntüler

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi! İşte ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

Ünlü isim tuvaletini kirli bırakmış! Olay oldu

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

'Cinsiyet değiştirme operasyonu öncesi benimle ilişkiye girdi'

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Diğer Haberler

Maraşlı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Maraşlı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Akrep dizisine flaş transfer! Bestemsu Özdemir hangi rolde oynayacak?

Kıvanç Tatlıtuğ'lu Bir Denizaltı Hikayesi'nde yönetmen kim olacak?

Netflix için hazırlıklar sürüyor! İşte konusu...

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık daha! Esra Dermancıoğlu veda ediyor

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

İbo Show'dan yılbaşı fotoğrafları!

Yılbaşı fotoğrafları gündem oldu

Game of Thrones hayranlarının çıldırdığı sahneye bir açıklama gelebilir

Bu sahne herkesi çıldırtmıştı! Açıklama gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.