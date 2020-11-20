Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun’u Didem Balçın müjdeyi verdi!

2020 yılının Mayıs ayında uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanslısı Can Aydın’la dünya evine giren Didem Balçın, annelik heyecanını paylaştı. Çarşamba geceleri ATV ekranına gelen Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın Instagram hesabından anne olacağını müjdeledi. Mutluluğunu sevenleriyle paylaşan güzel isim dua istemeyi de ihmal etmedi.

‘ÇOK İSTİYORKEN...’

Henüz hamile olduğunu bilmediği sıralarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Didem Balçın gönderisine, “Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban , ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin , arada yollayın bize...” notunu ekledi.



