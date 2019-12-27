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  4. Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım töreninde...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım töreninde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Türkiye'nin yerli otomobil tanıtım törenine katıldı. Başarılı oyuncu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonu Türkiye ile buluştu. Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtıldı.

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Tüm Türkiye'nin kilitlendiği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sayıda sürpriz bir isim de vardı.

İşte Türkiye'nin Otomobili! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak?İşte Türkiye'nin Otomobili! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak?

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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Kuruluş Osman Burak Özçivit yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili

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