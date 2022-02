Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'in eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarını kazandı.

Başrollerini Ece Uslu, Ayça Ayşin Turan ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Karagül dizisinde 100 bölüm boyunca yer alan Burak Çelik, şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde fırtınalar estiriyor.

Burak Çelik, bir dönem Hayat Sevince Güzel dizisindeki rol arkadaşı Öykü Çelik ile aşk yaşamıştı.

Ünlü çift, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmişti.

Survivor 2021 sezonunda yarışan Öykü Çelik, kısa bir süre önce evlilik teklifi aldığı İsmail Berhan ile yollarını ayırdı.

Burak Çelik'in hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.