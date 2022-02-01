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Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

01.02.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri. Dizide canlandırdığı Göktuğ Alp karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Burak Çelik hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Kuruluş Osman dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'in eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, Best Model of Turkey ve Best Model of World yarışmalarını kazandı.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Başrollerini Ece Uslu, Ayça Ayşin Turan ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Karagül dizisinde 100 bölüm boyunca yer alan Burak Çelik, şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde fırtınalar estiriyor.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Burak Çelik, bir dönem Hayat Sevince Güzel dizisindeki rol arkadaşı Öykü Çelik ile aşk yaşamıştı.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Ünlü çift, ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmişti.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Survivor 2021 sezonunda yarışan Öykü Çelik, kısa bir süre önce evlilik teklifi aldığı İsmail Berhan ile yollarını ayırdı.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Burak Çelik'in hayatında biri olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kuruluş Osman'ın Göktuğ Alp'i Burak Çelik'in eski sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!


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Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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