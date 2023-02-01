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Kuruluş Osman'ın Nayman Komutan'ı Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kuruluş Osman'a yeni karakter yeni heyecan!

01.02.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanında yeni bir karakterin dahil olduğu görülüyor. Komutan Nayman'a hayat verecek olan Berik Aitzhanov dizinin kadrosuna katılıyor. Fragman sonrası Kuruluş Osman Nayman Komutan oldukça merak edildi. Peki Kuruluş Osman'ın Nayman Komutan'ı Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kuruluş Osman'ın Nayman Komutan'ı Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kuruluş Osman'a yeni karakter yeni heyecan!

Kuruluş Osman dizisinin yeni karakteri Nayman merak konusu oldu. İzleyicilerin oldukça merak ettiği Nayman Komutan, Naymanlar oymağından gelmektedir. Nayman karakteri kadar oyuncu Berik Aitzhanov da merak edildi. Kullanıcılar Kuruluş Osman Nayman Komutan Berik Aitzhanov ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Kuruluş Osman'ın Nayman Komutan'ı Berik Aitzhanov kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

BERİK AİTZHANOV KİMDİR?

Berik Aitzhanov, Kazakistan asıllı oyuncu ve film yapımcısıdır. Aitzhanov, 11 Mart 1979 yılında Kazakistan'da doğumludur. 84. Akademi Ödülleri'nde Kazakistan'ın En İyi Yabancı Film dalında seçilen The Liquidator ve Returning to the A filmindeki performansıyla 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir.

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KURULUŞ OSMAN'DA NAYMAN KOMUTANI CANLANDIRACAK

Berik Aitzhanov, Kuruluş Osman dizisine 115. bölümde dahil oluyor. Aitzhanov dizide, Moğol komutan Nayman'ı canlandıracaktır. 115. bölümde yurtlarını Komutan Nayman'ın saldırısına karşı korumaya kararlı olan Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna etmeye çalışacaktır.

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Naymanlar, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe bir kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadırlar.

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