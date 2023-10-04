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Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mirza Bahattin Doğan'ın biyografisi

04.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey karakterine hayat verecek olan Mirza Bahattin Doğan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncular yer alıyor. Dizi bu akşam 5. sezonun ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Mirza Bahattin Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan'ın biyografisi...

Mirza Bahattin Doğan; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Yakup Bey karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Mirza Bahattin Doğan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle hafızalara kazınmıştır. İşte, Kuruluş Osman'ın Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan hakkında merak edilenler...

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MİRZA BAHATTİN DOĞAN KİMDİR?

Mirza Bahattin Doğan 07 Ağustos, 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi'ni bitiren ünlü oyuncu tiyatroculuğu yanı sıra 2002 yılından itibaren çok sayıda dizi ve yapımda rol almıştır.

2015-2017 arası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Selim karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kuruluş Osman'da Yakup Bey karakterini canlandırıyor.

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KURULUŞ OSMAN'IN YAKUP BEY'İ MİRZA BAHATTİN DOĞAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Mirza Bahattin Doğan'ın rol aldığı yapımlardan bazıları:

Mehmetçik Kut’ül Amare (Ömer, TV Dizisi 2018)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi Selim, 2015-2017)

Kukuriku - Kadın Krallığı (Babaruhi, Sinema Filmi 2010)

Pusat (Pehlivan, TV Dizisi 2007)

Pars Narkoterör (TV Dizisi Mersinli, 2007)

Hırçın Kız (Levent, TV Dizisi 2007)

Melekler Adası (Enver, TV Dizisi 2004)

Çekirdek Aile (Korkut, TV Dizisi 2002)

Zeybek Ateşi (Sefer Kaptan, TV Dizisi 2002)

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