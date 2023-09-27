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Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Burak Özçivit'e yorum yağdı

27.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört sezondur Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın beşinci yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman yeni sezondan ilk afişi de yayınlandı. Burak Özçivit'in son görüntüsüne yorum yağdı.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümleri dört gözle beklenen dizinin beşinci sezon ilk afişi de yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni görüntüsü hayranlarını heyecanlandırdı.

afiş

Ünlü oyuncu Özçivit'in yer aldığı afiş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'Çok özledik', 'Bekliyoruz', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Kuruluş Osman 3

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki sezon finaliyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer almıştı.

Kuruluş Osman 1

Kuruluş Osman, 130. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 6,64 reyting, 19,71 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 13,40 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 5,89 reyting, 16,54 izlenme payı elde ederek; tüm grupların en çok izlenen dizisi olurken, #OsmanlıBeyliği etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

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