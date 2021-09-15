Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam mı?

Geçtiğimiz yayın döneminde çarşamba günleri ekranlarda yerini alan ve reyting sıralamalarında üst sıralarda bulunan Kuruluş Osman dizisinin, eylül ayının gelmesiyle ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sezon finaliyle seyircide büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisinin proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarının gelmesiyle diğer birçok dizi gibi Kuruluş Osman dizisi de yayın hayatına kısa bir mola vermişti. Eylül ayının gelmesi ve dizilerin, yeni projelerin sıra sıra ekranlarda yer almasıyla Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın ekranlarda yerini yeniden ne zaman alacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BU AKŞAM MI?

ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin saatinde Kardeşlerim adlı dizi yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi 15 Eylül akşamında ATV ekranlarında yayınlanmayacak.



