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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam mı?

15.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve seyircileri her hafta ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin, sezon finalinin ardından ekranlarda yerini ne zaman alacağı merak konusu oldu. Tarihi kurgu dizisi olan Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Erkan Avcı yer alıyor. İşte merak edilenler...

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam mı?

Geçtiğimiz yayın döneminde çarşamba günleri ekranlarda yerini alan ve reyting sıralamalarında üst sıralarda bulunan Kuruluş Osman dizisinin, eylül ayının gelmesiyle ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sezon finaliyle seyircide büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisinin proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ. İşte detaylar...

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon bu akşam mı?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarının gelmesiyle diğer birçok dizi gibi Kuruluş Osman dizisi de yayın hayatına kısa bir mola vermişti. Eylül ayının gelmesi ve dizilerin, yeni projelerin sıra sıra ekranlarda yer almasıyla Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın ekranlarda yerini yeniden ne zaman alacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BU AKŞAM MI?

ATV'nin yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin saatinde Kardeşlerim adlı dizi yer alıyor. Kuruluş Osman dizisi 15 Eylül akşamında ATV ekranlarında yayınlanmayacak.


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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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