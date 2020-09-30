Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kuruluş Osman 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Usta oyuncular Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'le birlikte çok sayıda ismi kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezonundan çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 28. bölüm 2. fragmanına nefes kesen savaş sahneleri damga vurdu.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ise "Cihan ateşler içindedir. Şeytanın ordusu ateşi yakar. Türk ordusu nizam kurar" sözleri dikkat çekiyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.



Kuruluş Osman 2. sezon ve 28. yeni bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de olacak.



KURULUŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 2. sezonda çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.