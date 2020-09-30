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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kuruluş Osman 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 23:39 | Son Güncelleme

TRT 1'in sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 28. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda diziye yeni katılan Cüneyt Arkın, Seçkin Özdemir, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı'lı sahneler dikkat çekiyor. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 2. sezon yayın tarihi de açıklandı. Peki Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve diziye yeni katılan oyuncular.

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Usta oyuncular Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'le birlikte çok sayıda ismi kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezonundan çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 28. bölüm 2. fragmanına nefes kesen savaş sahneleri damga vurdu.

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ise "Cihan ateşler içindedir. Şeytanın ordusu ateşi yakar. Türk ordusu nizam kurar" sözleri dikkat çekiyor.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
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Kuruluş Osman 2. sezon ve 28. yeni bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de olacak.
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KURULUŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

Kuruluş Osman'ın kadrosuna 2. sezonda çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

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Dizinin yeni sezonunda ünlü oyuncular Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ’ın da rol alacağı da açıklanmıştı.

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