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Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? Kuruluş Osman final mi yapıyor?

16.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizinin takipçileri Kuruluş Osman final mi yapıyor sorusunu merak ediyor. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrollerinde rol aldığı Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? Kuruluş Osman final mi yapıyor? İşte yanıtı...

Kuruluş Osman ne zaman final yapacak? Kuruluş Osman final mi yapıyor?

Her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Sevilen dizinin takipçileri Kuruluş Osman ne zaman final yapacak sorusunu araştırmaya başladı. Tarihi dizide Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Basalak'ın başrolleri paylaşıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kuruluş Osman dizisinin takipçileri dizinin final olup olmayacağını merak ediyordu. Başarılı yapım henüz final olmayacak ancak sezon finali için geri sayım devam ediyor. Ekran macerasında ilk sezonunu tamamlamış olan Kuruluş Osman'ın sezon finali için tarih belli oldu. Çarşamba akşamları saat 20:00'da yayınlanan ve yayınlandığı güne damgasını vuran Kuruluş Osman 64. bölümü ile sezon finali yapıp, sezon arası verecek. Sevilen dizinin sezon finali yapmasına son 2 bölüm kalmış durumda.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sezon finali yapmasına son 2 bölüm kalan dizinin 62. bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt’e getirdiği Togay’ın cezasını kesmiş ve Bamsı Bey’in intikamını almıştı. Togay’ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı’nın oldukça tepkisini çekti. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası’nın üç senelik vergisini üç gün içinde ödemesini talep etti ve Osman Bey’i zor duruma soktu. İnegöl Kalesi’ne giderek Nikola ile görüşme yapan Moğol elçisi, Osman Bey’e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verdi. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planladı; Osman Bey ise bu ittifakı bozmak için harekete geçti. Malhun Hatun’un verdiği müjde ise Osman Bey’i büyük sevince boğdu.


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