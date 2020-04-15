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Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2020 21:03 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi. Kuruluş Osman dizisini göremeyen izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Kuruluş Osman'ın çekimleri de iptal edildi. Kuruluş Osman son bölüme Osman Bey ve Balgay'ın sürpriz ittifakı damga vurdu. Peki Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Peki, Atv yayın akışında Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? İşte ATV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı.

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. ATV'de ise 15 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine Oflu Hocanın Şifresi 2 ve Karayip Korsanları 3 filmleri ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Balgay'ın "Dündar Bey hala yaşıyor. Benim Konya'da da Siirt'de de casuslarım var. Önce Gündüz'ü sonra Bamsı'yı öldürecekler en sonunda da seni. İstersen obana git ama gittiğinde Gündüz'ün, Bamsi ve Samsa'nın öldüğünü göreceksin. Babanın postunda Dündar'ı göreceksin emrinde bir Moğol ordusuyla. Ya da ikimiz de hakkımız olanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ya benimle ol Dündar'a ve Alişar'a karşı savaş, ya da obana git öl. Tercih senin Osman" sözleri dikkat çekti.
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Osman Bey ise bu sözler karşısında Balgay'a "İttifakımız hayırlı olsun. Anlaştık Balgay seninleyim" dedi.


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