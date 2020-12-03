Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir yarışı... 2 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

2 Aralık Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 2 Aralık 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden;Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Sadakatsiz, Zümrüdüanka, Kuruluş Osman, Küçük Esnaf, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek gibi programlar vardı. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi seyirciyle buluştu.
Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında "Sadakatsiz" dizisi yayınlandı.
Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" sonrasında Küçük Esnaf yerli sinema izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Zümrüdüanka" ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Benim Adım Melek" izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında ise "Doğduğun Ev Kaderindir" ekranlara geldi.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 2 Aralık 2020 Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 2 Aralık Çarşamba total reyting rakamları açıklandı.
2 Aralık Çarşamba total reyting sıralaması şöyle oldu;
ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin özeti ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.
TV 8 ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin yeni bölümü en çok izlenenler sırasında beşinci sırayı aldı.
ATV ekranlarında sabah kuşağında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı altıncı sıradan listeye giriş yaptı.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir, dördüncü sırada Kuruluş Osman dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise TRT 1 ekranlarında gelen Benim Adım Melek dizisi yerleşti.
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