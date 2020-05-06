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Kuruluş Osman ve Mucize Doktor dizilerinin haber yarışı

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2020 23:48 | Son Güncelleme

Televizyon ekranlarında yılın ilk çeyrek raporu belli oldu. Kuruluş Osman ve Mucize Doktor dizileri 3 aylık süre içinde en fazla haberleri yapılan diziler oldu.

Kuruluş Osman ve Mucize Doktor dizilerinin haber yarışı

1 Ocak -31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete ve dergilerde en çok haber olan dizi FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor oldu.

Korona virüs salgını birçok sektörü olduğu gibi televizyon ekranlarını da olumsuz etkiledi. Birçok dizi sağlık tedbirleri kapsamında çekimleri durdururken artık ekranlarda sinema filmleri, final yapan dizilerin tekrar bölümleri ve mevcut dizilerin özel bölümleri boy göstermeye başladı.

EN ÇOK KONUŞULAN İLK BEŞ DİZİDEN ÜÇÜ ATV’DEN

Medya takip kurumu Ajans Press yılın ilk çeyreğinde medyaya damga vuran dizileri çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 396 haberle Mucize Doktor olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci dizi ise 349 habere konu olan Kuruluş Osman olurken, hakkında 299 haber yansıması tespit edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok konuşulan üçüncü yapım oldu.Bir Zamanlar Çukurova 266 haberle dördüncülük koltuğunda yer alırken Arka Sokaklar 254 haberle beşinci oldu.

Star TV’de yayımlanan Sefirin Kızı 224 haberle altıncı, Babil dizisi 219 haberle yedinci, Kanal D’den Hekimoğlu 210 haberle sekizinci, Show TV’den Çukur 171 haberle dokuzuncu, FOX TV’den Yasak Elma ise 166 haberle onuncu sırada yer aldı. Birçok dizi izleyicisi ise online platformlara yönelirken, dizilerin yeni bölüm startları televizyon izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

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