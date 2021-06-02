Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | Kayı Alpleri ve Osman Bey, Bamsı Bey’in intikamı için cenk meydanına çıkıyor!

Başrollerinde Osman Bey rolü ile Burak Özçivit’in yanında Özge Törer, Burak Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer alıyor. Osman Bey’in devleti kurmak için katlandığı sıkıntıları konu edinen tarihi dizi Kuruluş Osman, 61. Yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.



