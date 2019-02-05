Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül'den kritik uyarı: Şifrenizi gizlemeniz gerekiyor!

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte çoğu işlem artık sanal ve dijital ortamlarda yapılıyor. İnsan hayatının çok önemli bir noktasında bulunan sosyal medya ve banka hesapları gibi ortamlara da belirlenen belli başlı şifreler ile erişim sağlanıyor. Başta sosyal medya hesapları ve banka hesapları olmak üzere birçok işlemde güvenlik gereğince şifreler belirleniyor. Bu şifreler güvenlik açısından sağladığı avantajların yanı sıra unutulma, çalınma gibi bazı durumlarda da tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Konuyla ilgili Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül, kompleks ve karışık şifrelerin oluşturulması gerektiğini söyledi. Gül, "Biz şifre güvenliği konusunda öncelikle kullanıcıların hassas olmasını bekliyoruz. Çünkü e-devlet dediğimiz veya devlet kurumlarında kullandığımız şifreler önemli olan şifreler. Onun dışında sosyal medya hesaplarımız, mail hesaplarımız aslında günlük hayatımızı ve özel yaşantımızı etkileyen bütün her şey şifrelerimiz de gizli. Biz bu şifrelerin güvenliği için öncelikle bilgilerin tamamen saklanması gerektiği için, doğum tarihi, ad-soyad veya doğum yeri gibi bilgilerin şifre içinde kullanılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Minimum 8 karakter, maksimum 64 karaktere kadar şifreler kullanılabiliyor. Bu şifreler kullanılırken de özel bilgilerin bu şifre içinde yer almaması gerekiyor. Olabildiğince kompleks, karışık şifreler oluşturulduğu takdirde kullanıcılar kendilerini güvende hissedebilir. Mail adresiniz ve kayıt yaptığınız uygulamalardaki şifrelerinizin aynı olmasını biz tavsiye etmiyoruz. Sonuç olarak bu uygulamadaki şifreleri gören bir kişi, kötü niyetli bir kişi sizin mail sisteminize mail hesabınıza giriş yapabiliyor ve şifresini değiştirerek sizin elinizden alabiliyor" dedi.