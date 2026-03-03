Kuruyan Karataş Gölü yeniden su tutuyor: 4 köy için umut oldu

Burdur-Karamanlı yolu üzerinde, Karataş Tepesi ile Kağılcık Dağları’nın önünde yer alan tatlı su gölü 1985 yılında yaban hayatı koruma alanı ilan edilmiş ve uluslararası sulak alanlar listesine alınmıştı. Göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve üreme alanı olan göl, son yıllarda yetersiz yağış, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle tamamen kurumuştu.

Dört yıl önce yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle suyu çekilen göl, bölge ekonomisini de olumsuz etkilemişti. Daha önce balıkçılıkla geçimini sağlayan köylüler farklı iş kollarına yönelmek zorunda kalmıştı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, bu yılki yoğun yağışlar ve Çaylı Barajı’ndan taşan suların dereler aracılığıyla göle ulaşmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kılavuzlar Köyü Muhtarı ise gölün dört köy için geçim kaynağı olduğunu belirterek, yeniden su tutmasının halkı mutlu ettiğini dile getirdi. Çakır, suyun korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çaba göstereceklerini söyledi.

Hayvancılık yapan Özcan Akın da geçmişte gölde balıkçılık yaptığını, göl kuruduktan sonra geçimini hayvancılıkla sürdürdüğünü anlattı. Gölün yeniden canlanmasının bölge için yeni bir umut olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre gölün kalıcı şekilde eski günlerine dönebilmesi için düzenli yağışların devam etmesi ve su kaynaklarının bilinçli kullanılması büyük önem taşıyor.