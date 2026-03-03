Dünyayı hüzünlendiren Punch’ın yüzü güldü! Yavru maymun arkadaş buldu

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra uzun süre yalnız kalan yavru maymun Punch’ın hikayesi, sosyal medyada milyonlarca kişiyi derinden etkilemişti. Küçük maymunun hayata tutunmak için bir peluş oyuncağa sarıldığı görüntüler, herkesi hüzne boğmuştu.

Uzun süre diğer maymunlardan uzak duran ve sürekli tedirgin bir şekilde yaşayan Punch için sonunda sevindirici bir gelişme yaşandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın kendisi gibi sürü içinde dışlanan bir maymunla yakınlık kurduğunu açıkladı. Yeni arkadaşının adı ise Aiko.

Edinilen bilgilere göre Aiko da diğer maymunlar tarafından dışlanmış ve yalnız kalmış. İki yalnız miniğin yollarının kesişmesi, kısa sürede güçlü bir bağa dönüştü. Daha önce diğer maymunlardan kaçan ve çoğu zaman korku içinde olduğu belirtilen Punch’ın, artık Aiko ile birlikte oyun oynadığı ve daha sakin bir tavır sergilediği ifade edildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde iki maymunun yan yana vakit geçirdiği ve birlikte hareket ettiği görüldü. Yetkililer, Punch’ın davranışlarındaki olumlu değişimin sosyal bağın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.