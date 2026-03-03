Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Dünyayı hüzünlendiren Punch’ın yüzü güldü! Yavru maymun arkadaş buldu

İçerik devam ediyor
Gökçen Kökden

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra hayata bir peluş oyuncağa sarılarak tutunan yavru maymun Punch, artık yalnız değil. Sosyal medyada milyonları hüzünlendiren küçük maymun, kendisi gibi dışlanan bir dostla yeni bir başlangıç yaptı, Punch'ın artık gerçek bir dostu var...

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra uzun süre yalnız kalan yavru maymun Punch’ın hikayesi, sosyal medyada milyonlarca kişiyi derinden etkilemişti. Küçük maymunun hayata tutunmak için bir peluş oyuncağa sarıldığı görüntüler, herkesi hüzne boğmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi Son görüntüsü tüm dünyayı üzdü! Yavru maymun Punch için 250 bin dolarlık teklif geldi

Uzun süre diğer maymunlardan uzak duran ve sürekli tedirgin bir şekilde yaşayan Punch için sonunda sevindirici bir gelişme yaşandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch’ın kendisi gibi sürü içinde dışlanan bir maymunla yakınlık kurduğunu açıkladı. Yeni arkadaşının adı ise Aiko.

Edinilen bilgilere göre Aiko da diğer maymunlar tarafından dışlanmış ve yalnız kalmış. İki yalnız miniğin yollarının kesişmesi, kısa sürede güçlü bir bağa dönüştü. Daha önce diğer maymunlardan kaçan ve çoğu zaman korku içinde olduğu belirtilen Punch’ın, artık Aiko ile birlikte oyun oynadığı ve daha sakin bir tavır sergilediği ifade edildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde iki maymunun yan yana vakit geçirdiği ve birlikte hareket ettiği görüldü. Yetkililer, Punch’ın davranışlarındaki olumlu değişimin sosyal bağın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeden 2000 yıllık servet çıktı: Hurda diye sattı!Bahçeden 2000 yıllık servet çıktı: Hurda diye sattı!
Kuruyan Karataş Gölü yeniden su tutuyorKuruyan Karataş Gölü yeniden su tutuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dünya maymun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.