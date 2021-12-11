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Kuryeden karşı hamle! "Gonca Vuslateri yüzünden adım sapığa çıktı"

11.12.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gonca Vuslateri ile kurye Barış D. kavgasında yeni gelişme yaşandı. Gonca Vuslateri’nin taciz ve tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kurye de oyuncudan şikayetçi oldu. Barış D., “Beni hedef gösterdi. Hakkımda ‘Sapık’ yorumları yapıldı. Olayın tacizle ilgisi yok. Bunun kararını vicdanlara bırakıyorum” dedi.

Kuryeden karşı hamle! "Gonca Vuslateri yüzünden adım sapığa çıktı"

Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren fakat Vuslateri'ye ulaştıramayan kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı. Vuslateri; "İşte bir istismar.

"O.... BEN SENİN HAYRANINIM"

Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı. Gönderiyi fark eden Barış D., "'Eve geldim yoksun! Epilepsi geçireceğim artık nerdesin!' gibi cümleler yazan bir sapık çıktı. Şirket vs her yer arandı anlatıldı izah edildi. Fakat adam delirdi ve "or.. ben senin hayranınım sen kimsin beni ifşa ediyorsun.." diye yazmıştı.

Gonca Vuslateri'nin sapık kabusu! &quot;Evime gelen kargocu...&quot;Gonca Vuslateri'nin sapık kabusu! "Evime gelen kargocu..."

Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Gonca Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu.

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KURYE DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.
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NİYETİM TACİZ OLSA ARARDIM

Sabah'tan Emir Somer'e konuşan Barış D. şunları söyledi: "Anlamadan beni sapık yerine koyduğu ve linç ettirdiği için ben de kendisinden davacı oldum. Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim. Ortada hiçbir şey yokken olay büyüdü ve hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın taciz veya istismar ile hiçbir ilgisi yok. Bunun kararını insanların vicdanlarına bırakıyorum. Beni arkadaşlarım ve aileme rencide etti. Tansiyon hastası annemin yanında gözaltına alındım. Ayrıca Vuslateri'nin Instagram hesabını 1 milyon kişi, Twitter hesabını da 570 bin kişi takip ediyor. Bu kadar kişi onun yüzünden beni sapık olarak tanıyor."


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Gonca Vuslateri
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