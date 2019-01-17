Kuş sayımı yapılırken balaban gözlendi! Ender rastlanıyor

Altınova ilçesinde bulunan ve Önemli Kuş Alanı ‘ÖKA’ statüsüne de sahip olan Hersek Lagünü’nde, Altınova Belediyesi Eğitim Merkezi Personeli ve Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ile Yalova Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeli, yılın ilk kuş gözlemini gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, sayımların uluslararası statüde olduğunu ifade ederek, “Uluslararası öneme sahip sulak alanlarda su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için her yıl tüm dünyada Ocak-Şubat tarihlerinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapılmaktadır. Son yapılan Kış Ortası Su Kuşu sayımında 42’si su kuşu olmak üzere 75 tür gözlenmiş, toplamda 8 bin 150 kuş yerel ve uluslararası kayıtlara geçirilmiştir. Flamingolar Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü'nde bu yıl da önceki yıllara göre sayılarını ikiye katlayarak bin 195 bireye ulaşmıştır. Bu güne kadar 208 kuş türü gözlemlenen alanda başta öğrenciler olmak üzere bölge halkı ve tüm doğaseverler eğitim, tanıtım ve gözlem çalışmalarını yapmaktadır” dedi.

Öte yandan Hersek Lagünü’nde nesli tükenmekte olduğu bildirilen ve ender olarak gözlemlenebilen balaban su kuşu görüntülendi.

Kaynak: DHA

