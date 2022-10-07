Kuşak eş anlamlısı nedir? Kuşağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe bir kelime olan kuşak kelimesi birçok anlam taşır. Eski Türkçe "kurşak" kelimesinden evrilmiştir. "Kuşak, bağlama" anlamına gelen "kurşa-" fiiline "-Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre kuşak kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bele sarılan kumaş Bir şeyin çevresine geçirilen ağaç ya da metalden yapılmış bağ (Teknoloji) Bir ürünün teknolojik gelişmelere göre üretilen yeni biçimleri (Gök bilimi) Yeryüzünde ya da gök cisimlerinde belli şartları sağlayan bölge (Coğrafya) Küre kuşağı (Felsefe) Benzer ödevlerle yükümlü olan ya da benzer sıkıntılara sahip kişiler topluluğu (Matematik) Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesit arasında kalan kısım (Sinema) Henüz birleştirilmemiş, ses ve görüntüsü olan filmler (Televizyon) Programlar için ayrılmış özel zaman dilimi (Toplum bilimi) Jenerasyon

Kuşak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kuşak kelimesi dilimizde birden fazla anlamı ifade eder. Bu sebeple kuşak kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin bağlamı kontrol edilmelidir. Kuşağın eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kuşak yerine kullanılabilirler. Yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da aynı anlamları ifade ettiğinden cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Kuşak kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde kuşak ile aynı anlamda kullanılır. Kuşak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Batın

Göbek

Jenerasyon

Küre kuşağı

Nesil

Kemer

Bu kelimeler cümle içinde kuşak kelimesi yerine kullanılabilen, kuşağın eş anlamlı kelimeleridir. Yazılış ve okunuş bakımından kuşak ile farklılık gösterseler de anlam olarak aynı anlamı ifade ederler.

Kuşağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birden fazla anlamı ifade eden kuşak kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Konuşma dilinde kuşağın eş anlamlısı kelimeleri kullanmak tekrara düşmemeye ve kelime dağarcığının gelişmesine yarar sağlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi için örnek cümleler kurabiliriz. Kuşak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: