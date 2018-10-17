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Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kuşum Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular yüzünden yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı. Aydın 'televizyon kariyerim bitti' dedi

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın, '2. Sayfa' programında yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı. İşte Aydın'ın açıklamalarından satır başları:

"Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. 6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.
Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla... Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı.

ONLAR BENDEN STAR OLDU

Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu.

Paylaştığım fotoğraflarda photoshop kullanıyorum. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim kendimce çektiğim bir ceza.

Beş kişi el ele gidip bunu yaptırdık. Onlar benden daha star oldu. Yüzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı"

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'VOLKAN GİBİ İÇERİDE PATLARMIŞ'

Benim altı sene sonra çıktı bu alerjim. Almanya'ya bir konser için gittim. Duştan çıktım ve 'Ne kadar sıcak burası' dedim. Bir çıktım yüzüm mosmor. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış. Şimdi biri yorum yazmış, 'Onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı' diye. Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış.

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'BEŞ KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM'

İnsanlar o kadar acımasız ki. Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi başıma. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan. En az beş kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor, 'Vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar .Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık ... bitmişşş gerçekten birde aşırı kilo var inanılmaz şişti..
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