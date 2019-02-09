Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Geçen 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne 4 kilometre uzaklıktaki Akyol mevkiinde ava giden bir kişi, çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 25 bin parmak izini tarayarak, cesedin Adnan S.'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak Adnan S.'nin eşi Fatma S. ve aynı evde yaşadıkları sevgilisi olduğu öne sürülen Mesut K. gözaltına alındı.

DİZİDE GÖRÜP, CESEDİN ÜZERİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKMÜŞLER

Adnan S.'nin, eşi Fatma S. ve Mesut Kahraman tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde dövülerek öldürüldükten sonra Hisarcık ilçesinde araziye atıldığı tespit edildi. Mesut K., jandarmaya verdiği ifadesinde, "Olay günü sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde Fatma banyodaydı ve Adnan yerde elbiseleri ile yatıyordu. Ne olduğunu sorduğumda 'git araba bul gel bunu alıp götürelim' dedi. Ben Adnan’a dokunduğumda buz gibi olmuştu. Fatma beni tehdit ederek, 'Şunu hallet yoksa üzerine yıkarım' dedi. Ben de ağabeyimin arabasını aldım ve eve geldim. Yukarı çıktığımda Fatma, Adnan’ın kıyafetlerini makasla kesip banyo sobasında yakıyordu. Sonra cesedi battaniyeye sarıp arabaya taşıdık.