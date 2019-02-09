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Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Adnan S.’nin (60), katil zanlısı olarak eşi Fatma S. (45) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K.(27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatma S. ve Mesut K.'nin, tanınmaması için cesedin üzerine çamaşır suyu döktükleri ortaya çıktı.

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Geçen 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne 4 kilometre uzaklıktaki Akyol mevkiinde ava giden bir kişi, çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 25 bin parmak izini tarayarak, cesedin Adnan S.'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak Adnan S.'nin eşi Fatma S. ve aynı evde yaşadıkları sevgilisi olduğu öne sürülen Mesut K. gözaltına alındı.

DİZİDE GÖRÜP, CESEDİN ÜZERİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKMÜŞLER

Adnan S.'nin, eşi Fatma S. ve Mesut Kahraman tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde dövülerek öldürüldükten sonra Hisarcık ilçesinde araziye atıldığı tespit edildi. Mesut K., jandarmaya verdiği ifadesinde, "Olay günü sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde Fatma banyodaydı ve Adnan yerde elbiseleri ile yatıyordu. Ne olduğunu sorduğumda 'git araba bul gel bunu alıp götürelim' dedi. Ben Adnan’a dokunduğumda buz gibi olmuştu. Fatma beni tehdit ederek, 'Şunu hallet yoksa üzerine yıkarım' dedi. Ben de ağabeyimin arabasını aldım ve eve geldim. Yukarı çıktığımda Fatma, Adnan’ın kıyafetlerini makasla kesip banyo sobasında yakıyordu. Sonra cesedi battaniyeye sarıp arabaya taşıdık.

'BATTANİYEYİ SOBADA YAKTIK'

Fatma 3'üncü eşinin yaşadığı Hisarcık ilçesine gideceğimizi söyledi. Bu arada 5 litrelik çamaşır suyu almış, bunun ne olduğunu sorduğumda bir dizide gördüğünü, cesedin üzerine döktüğünde kımsenin tanıyamayacağını söyledi. İlçeye gidip araziye cesedi bırakıp eve geri geldik. Battaniyeyi sobada yaktık. Daha sonra Mecidiye Mahallesi'nde başka bir ev bulup şu anki evi boşalttık. Adnan'ın kaldığı odayı 3-4 kat boya ile boyayıp çıktık" dediği öğrenildi.

Kütahya’da gözaltına alınan Fatma S. ve Mesut K., Hisarcık ilçesine getirildi. Zanlılar buradaki işlemlerin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya ceset çamaşır suyu

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