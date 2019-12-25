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  4. Kütahya'da çift başlı buzağı doğdu! Görenler inanamadı

Kütahya'da çift başlı buzağı doğdu! Görenler inanamadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz ise, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Bugün öğlen saatlerinde yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır'' dedi.

Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Aslanapa Buzağı çift başlı buzağı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hayvanların yediği yemler bile hormonlu. Böyle olaylar çoğalacak malesef...
Ne var bunda şaşılacak anlamış değilim.Biraz kimya biraz fizik. Şimdi hemen bir işaret diye yorarız.
Bizim Komşu köyümüz.
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